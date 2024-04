Embraer quebra recorde atrás de recorde: vale investir?

O que pode acontecer com a ação agora

A ação acompanhou o bom desempenho. Até 27 de março, o papel já havia avançado 53% no ano. É a ação que mais subiu no primeiro trimestre do ano.

O valor de mercado da empresa bateu recorde de R$ 24,7 bilhões no dia 22 de março. Nesse dia, J.P Morgan e Goldman Sachs publicaram relatórios sobre a empresa. "A Embraer tem posição dominante no mercado de jatos regionais, uma posição forte no mercado de jatos executivos e seu crescimento no setor de defesa está acelerando novamente", publicou o Goldman Sachs. O baco disse ainda que o mercado de jatos está se recuperando e substituindo aviões, o que aumente a demanda da Embraer.

O banco americano prevê uma valorização de 45% para a ação americana da empresa. Na Bolsa de Nova York, as ADRs (American Depositary Receipts) devem passar de US$ 24,73 para US$ 35, o que em 12 meses representa valorização de 41,5%.

Já o J.P. Morgan acredita que a ação está ainda barata. O banco cita que, além das vendas, a conclusão do processo de arbitragem entre a brasileira e a Boeing deve terminar no segundo semestre, o que pode gerar uma entrada de caixa para a empresa. A Embraer acusa na Justiça a Boeing de ameaçar a soberania nacional por contratar engenheiros altamente qualificados do setor aeroespacial e de defesa do Brasil.

O banco elevou o preço alvo para R$ 51. Isso representa uma alta de 51% sobre a cotação do dia 28. Na data, o papel estava sendo negociado a R$ 33,65.