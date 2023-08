Real digital: conheça o Drex e veja como ele vai mudar seu dia a dia

Imagine como é comprar um carro hoje: você paga primeiro para depois receber o veículo com a documentação transferida ou recebe tudo primeiro para depois pagar? Em ambos os casos, existe um risco para quem faz a operação primeiro, concorda? Com a utilização do Drex, esse risco não existe mais, já que ambas as operações serão feitas no mesmo momento. Aumento importante na velocidade e na segurança de muitas transações, possibilitada pelo uso da tecnologia, do que são chamados de "contratos inteligentes". E tudo isso sem precisar de cartórios!