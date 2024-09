Quais os principais investimentos isentos de IR e veja quanto rendem hoje

Além disso, você pode ganhar dinheiro com FII vendendo uma cota por um preço mais alto do que a compra. Esse tipo de lucro é chamado de "ganho de capital" e tem um IR de 20%. Nas simulações acima, considerei apenas a rentabilidade dos FIIs em proventos, que são isentos.

Riscos

Tanto a poupança quanto a LCA e a LCI são investimentos protegidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Isso quer dizer que, se o banco emissor desses investimentos quebrar, o FGC reembolsa o valor aos investidores pessoas físicas, até o limite de R$ 250 mil por instituição financeira. Caso você tenha R$ 500 mil divididos igualmente em dois bancos diferentes, se ambos quebrarem, o FGC reembolsa tudo para você.

Mas existe também o limite total de R$ 1 milhão. Então, se você tiver R$ 1 milhão dividido em quatro bancos, cada um com R$ 250 mil, o FGC reembolsa todo o valor, mesmo se as quatro instituições quebrarem. Acima desse valor, no entanto, o prejuízo é seu.

Já os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, que, além de não terem proteção do FGC, podem variar muito mais. Os ganhos da poupança, da LCA e da LCI não são 100% previsíveis. Podem variar em relação às projeções que fiz acima, de acordo com o que acontecer com a inflação e com a taxa de juros do país.

Mas, no caso dos FIIs, essa variação pode ser muito maior. Alguns fundos chegaram a registrar perdas de mais de 50% em menos de um ano.