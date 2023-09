Pão de Açúcar (PCAR3) e Via (VIIA3) tombam mais de 40%; veja as ações que mais caíram em agosto

O lucro líquido ajustado do Grupo Soma no 2T23 foi de R$ 102,1 milhões, com uma baixa de 21,9% quando comparado ao mesmo período de 2022, que fora de R$ 130,8 milhões. A queda do resultado, segundo a própria empresa, se deu pelo volume mais elevado de depreciação vinda de investimentos feitos no passado.

Méliuz (CASH3)

As ações do Méliuz tiveram queda de 32,33%, em meio à divulgação dos resultados do 2T23, com um prejuízo de R$ 6,3 milhões, cerca de 73% menor que no mesmo período de 2022, o que foi visto como levemente negativo pelo Itaú BBA.

Outro tema que repercutiu entre os investidores foram as prévias da carteira do Ibovespa, que apontavam a saída do Méliuz do índice de ações. A nova carteira do Ibovespa confirmou a retirada da empresa, com a composição que vai vigorar entre setembro e dezembro de 2023.

Gol (GOLL4)

As ações da Gol registraram forte baixa de 27%, em meio a uma nova emissão de até 1,891 bilhão de bônus de subscrição, além do avanço na cotação do dólar durante o mês de agosto.