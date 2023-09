PetroRecôncavo (RECV3) anuncia ingresso no Ibovespa; saiba mais

Segundo a empresa, a entrada nos índices é resultado do trabalho da PetroRecôncavo em ampliar sua participação e relevância no mercado, sendo um importante vetor para aumento da liquidez das suas ações e visibilidade.

"A companhia segue focada em sua estratégia de crescimento buscando por meio das suas entregas, a geração de valor a seus acionistas, e reforça seu compromisso com a transparência na comunicação e relacionamento com o mercado, mantendo sempre as melhores práticas de governança corporativa", pontuou.

Petrobras (PETR4) ou petroleiras júniores: qual é a melhor para investir agora?

Um relatório da XP, denominado "Óleo e Gás, O que aconteceu no último trimestre? Resumo dos resultados do 2T23", divulgado em meados do mês passado, destacou os principais resultados do 2º trimestre de 2023 para as companhias do setor de óleo e gás, como a Petrobras (PETR4).

A XP viu outro forte desempenho financeiro alcançado pela Petrobras, apesar de números mais fracos, tanto na comparação anual quanto trimestral.

O Ebtida ajustado da Petrobras foi 2% inferior às expectativas da XP, além de 9% abaixo do consenso de mercado.