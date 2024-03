Ibovespa sobe aos 129 mil pontos com CSN Mineração (CMIN3) liderando ganhos; SLC Agrícola (SLCE3) tem a maior queda e dólar recua

A maior alta do Ibovespa no início de sessão é da CSN Mineração (CMIN3), +5,36% a R$ 6,29. 3R Petroleum (RRRP3), +3,56% a R$ 27,94 e CSN (CSNA3), +2,58% a R$ 17,08 aparecem na sequência. As três companhias que lideram os ganhos do índice reportaram os seus balanços na noite de ontem.

Na ponta negativa, outras duas empresas que reportaram resultados do 4T23: SLC Agrícola (SLCE3), -4,50% a R$ 18,48 e Dexco (DXCO3), -3,87% a R$ 7,70. Cemig (CMIG4), -3,33% a R$ 11,61, completa o pódio das quedas.

No radar dos investidores

O mercado deve repercutir o pronunciamento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no congresso norte-americano. Ontem, o chairman do Fed disse esperar corte de juros este ano, mas ressaltou que ainda é necessário aguardar mais dados positivos em relação à inflação.

Nesta quinta-feira, novas falas são aguardadas, com o mercado na expectativa por novas dicas sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos.

No Brasil, o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,41% em fevereiro, ante recuo de 0,27% em janeiro. O grande destaque do dia no âmbito doméstico, porém, é o balanço da Petrobras, a ser divulgado após o fechamento do mercado.