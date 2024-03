Taesa (TAEE11): lucro regulatório tem queda de 22,2% no 4T23, para R$ 301,1 milhões

Já o lucro IFRS do acumulado do ano passado chegou a R$ 1,367 bilhão, retração de 5,6% em comparação ao reportado em 2022.

A receita líquida regulatória subiu 9% e o Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 8,5% no acumulado de 2023, chegando a R$ 2,4 bilhões e R$ 2,0 bilhões, respectivamente. A margem Ebitda, diz a empresa, ficou 84,1% (-0,4 pp contra 2022).

O Ebitda regulatório da Taesa no 4T23 totalizou R$ 484,2 milhões, aumento anual de 4,2%. A margem Ebitda ficou em 81,8% no trimestre (-1,5pp contra o 4T22) - afetada, segundo a companhia, "principalmente pelo reajuste negativo do IGPM para o ciclo da RAP 2023-2024 nos contratos de categoria 2 e pela redução de 50% da RAP (Receita Anual Permitida) da concessão ATE III."

A receita líquida da Taesa totalizou R$ 592 milhões no 4T23, crescimento anual de 6,1%, "explicado

principalmente pelo início da operação de Saíra (1ª fase), entrada em operação de novas fases de

Sant'Ana (~95% da RAP total habilitada), pelo reajuste inflacionário em IPCA do ciclo da RAP 2023-

2024, e por uma menor Parcela Variável." Segundo a empresa, "esses efeitos foram compensados em parte pelo reajuste negativo do IGP-M das concessões de categoria 2 e pela queda de 50% da RAP da ATE III, a última concessão de categoria 2 sujeita a esta redução."

A receita líquida IFRS do 4T23 da Taesa somou R$ 1,304 bilhão, aumento de 156% em relação à mesma etapa em 2022.

O desempenho do resultado IFRS na comparação entre 4T23 e 4T22 é explicado pelo seguintes motivos, segundo a elétrica: