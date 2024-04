Petrobras (PETR4) respira após crise dos dividendos: interferência política já causou estragos históricos na Bolsa; relembre casos

No último 7 de março, a Petrobras (PETR4) protagonizou um daqueles dias que marcam a memória do investidor brasileiro. A companhia comunicou o repasse de R$ 14,2 bilhões em dividendos mínimos trimestrais, sem anunciar o esperado pagamento dos dividendos extraordinários. Isso acabou provocando uma crise no governo que abalou o mercado. Jornais informavam que, por trás da ausência dos proventos, estava a interferência política do Executivo nos rumos da petroleira.

A turbulência aparentemente se encerrou nesta quinta (25), com o anúncio de 50% dos dividendos extras retidos e promessa de pagamentos similares até o fim do ano.

Em março e até a primeira quinzena de abril, a Petrobras perdeu bilhões em valor de mercado e as ações sofreram no Ibovespa (os papéis PETR4 tiveram queda em dez pregões, mas acabaram fechando com março com leve alta de 0,3%). A baixa começou desde que se soube que o conselho da administração da Petrobras, controlado majoritariamente pelo governo, havia vetado a proposta trazida pelo presidente Jean Paul Prates para pagar 50% dos R$ 43,9 bilhões referentes ao lucro do exercício de 2023 em dividendos extraordinários aos acionistas. Pesaram para as ações declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticando a distribuição de dividendos da Petrobras.