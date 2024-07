Dólar: Itaú eleva projeção para R$ 5,30 ao final de 2024

“Projetamos alguma apreciação do câmbio frente ao patamar atual, mas condicional ao anúncio do bloqueio de despesas. Caso o cenário esperado não se confirme, podemos voltar a níveis tão depreciados ou ainda mais do que as máximas recentes”, diz o Itaú em relatório.

Sobre o PIB deste ano, a expectativa de crescimento de 2,30% foi mantida, com o consumo sustentado e a recuperação do investimento. A tragédia no Rio Grande do Sul, diz a casa, não parece ter afetado o crescimento do PIB agregado do ano.

“O consumo deve continuar sustentado pelo crescimento da renda, em meio ao mercado de trabalho resiliente e a expansão creditícia. O investimento, por sua vez, vem se recuperando, apesar de em patamar ainda historicamente baixo”, escrevem os analistas.

O Itaú também espera uma inflação mais alta ao final deste ano, tendo revisado sua expectativa de 3,80% para 4%, citando os efeitos da moeda mais fraca em relação aos preços dos alimentos e bens.