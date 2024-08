Banco do Brasil (BBAS3) atualiza valor de dividendos; veja quanto será pago

Esta quarta-feira (21) marcou a data de corte para receber os proventos. Com isso, as ações do Banco do Brasil passam a ser negociadas ex-direitos a partir desta quinta (22).

Dividendos do Banco do Brasil (BBAS3) podem cair com provisões maiores?

Após a divulgação do balanço do Banco do Brasil (BBAS3) a companhia anunciou o pagamento de R$ 2,66 bilhões em dividendos e Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Durante a teleconferência de resultados, executivos da companhia destacaram que, no futuro, os dividendos não necessariamente vão cair por conta de provisões maiores.

Isso, dado que o BB elevou seu guidance para provisões em 2024 juntamente com a divulgação do resultado trimestral. Anteriormente o guidance era da faixa de R$ 30 bilhões a R$ 27 bilhões e passou a ser de R$ 31 bilhões a 34 bilhões.

Geovanne Tobias, diretor de relações com investidores, destacou que o aumento de provisões deve ser contrabalanceado pela elevação da margem financeira do BB.

A companhia também elevou seu guidance para o indicador, saindo de 7% a 11% para 10% a 13%.