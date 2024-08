Ações da Petrobras (PETR4) disparam 9%; entenda motivos

Além disso, a apreciação está vinculada ao fato de que Israel e o Hezbollah negociaram uma série de ataques na fronteira com o Líbano.

Ainda nesta segunda (26) o governo oriental da Líbia em Benghazi declarou que a produção e as exportações de petróleo no país do norte da África seriam encerradas. Isso, em meio a uma disputa sobre quem deveria comandar o Banco Central do país com o governo ocidental – que é reconhecido internacionalmente e está em Trípoli, capital da nação.

Atualmente a Líbia produz cerca de 1,2 milhão de barris por dia, com mais de 1 milhão de bpd exportados para o mercado global.

Morgan Stanley projeta dividendos extraordinários da Petrobras

Além da alta do petróleo o que puxa para cima os papéis da Petrobras é um relatório do Morgan Stanley.

O banco americano elevou a recomendação para os ADRs da empresa de neutra para compra, firmando um novo preço-alvo de US$ 20 por papel.

Segundo o banco, essa melhora na tese de investimento segue calcada na remuneração aos acionistas – nesse sentido, há otimismo com os dividendos extraordinários da Petrobras que ainda serão pagos.

"Nossa análise de cenário de múltiplos aponta para potenciais distribuições extras de cerca de US$ 7 bilhões (R$ 38,3 bilhões) até 2025".