WEG (WEGE3) colocou 29 nomes na lista da Forbes e é 'fábrica de bilionários'

Conforme os dados mais recentes sobre os mais ricos do Brasil levantados pela Forbes, a WEG (WEGE3), empresa catarinense, é a companhia que mais ‘criou’ bilionários no Brasil em 2024.

Os dados mostram que a WEG foi responsável por colocar 29 bilionários na lista da Forbes neste ano.

Além da WEG, outras companhias listadas em bolsa também aparecem no ranking de empresas com mais bilionários, incluindo a Suzano (SUZB3), BTG Pactual (BPAC11), Rede D’Or (RDOR3), CCR (CCRO3) e Grupo Mateus (GMAT3). Também aparecem nomes de fora da bolsa, como a Votorantim e a AMaggi.

Com isso, a WEG tem quase o dobro da segunda colocada no ranking, a Itaúsa (ITSA4)/Itaú Unibanco (ITUB4), com 15.