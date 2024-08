Azul (AZUL4): Qual o tamanho da dívida da empresa?

“Em comparação com o 1T24, a dívida bruta aumentou R$3.722,6 milhões para R$28.106,7 milhões, principalmente devido à depreciação de 11,7% no final do período do real em relação ao dólar americano no trimestre, resultando em um aumento nos passivos de arrendamento e empréstimos denominados em moeda estrangeira, além da emissão de debêntures locais, parcialmente compensados pelo nosso processo contínuo de desalavancagem com R$ 1,5 bilhão em amortização de dívidas e arrendamento”, disse a empresa.

“Em 30 de junho de 2024, o vencimento médio da dívida da Azul excluindo passivos de arrendamento e debêntures conversíveis era de 4,1 anos, com uma taxa de juros média de 11,0%. A taxa média de juros das obrigações denominadas em moeda local e em dólar era equivalente a CDI +4% e 10,5%, respectivamente”, completou, em seu release de resultados do 2T24.

Olhando para a alavancagem da Azul, a sua dívida líquida é 4,5x maior do que seu lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês).

Com isso, a companhia mostrou um crescimento de 0,8x ante a alavancagem do trimestre anterior que era de 3,7x o Ebitda.

Esse movimento foi atrelado, pela gestão, principalmente devido à desvalorização do real no período em relação ao dólar americano, que impactou a dívida denominada em dólar.

Segundo a companhia aérea, considerando a taxa de câmbio de R$5,00 no final do período, o índice de alavancagem da Azul seria de 3,75x, estável em relação ao 1T24.

Olhando para o caixa, a empresa teve uma queima de 1% do seu valor entre o primeiro e o segundo trimestre de 2024, saindo de R$ 3,51 bilhões para R$ 3,47 bilhões.