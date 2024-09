Tesouro direto vale a pena? Seu Consultor Responde

Seu Consultor Responde é um quadro que vai ao ar todas as quintas-feiras, durante a live do Suno Notícias no YouTube. O objetivo é que um profissional da Suno Consultoria responda às dúvidas da audiência. Confira uma delas a seguir, sobre tesouro direto.

“Investir em tesouro direto vale a pena? Como é feita a alocação em renda fixa na carteira dos clientes da consultoria?” – Amanda Hoff.

Seu Consultor Responde

Cara Amanda,

Acredito que a porta de acesso da maioria dos investidores costuma ser a poupança, depois o CDB e depois o tesouro direto ou tesouro Selic, inflação ou pré-fixado. Então acho muito importante falarmos disso.