Ibovespa oscila e tenta manter 133 mil pontos; Vale (VALE3) e grandes bancos recuam

Após três sessões no vermelho, o Ibovespa iniciou as negociações desta sexta-feira (20) oscilando entre perdas e ganhos e tentando manter o patamar dos 133 mil pontos. Por volta das 10h20, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,16%, aos 132.911,33 pontos.

Entre os principais papéis do indicador, as ações da Vale (VALE3) estão operando em queda, revertendo os ganhos da última sessão. Por volta das 10h08, os papéis da mineradora perdem 0,52%, a R$ 57,93.

A variação negativa dos papéis vai na contramão do avanço do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, que subiu 0,15% nesta sexta, mas acumulou perdas na semana.

Já as ações da Petrobras acompanham a variação negativa dos contratos futuros do petróleo Brent no exterior. Por volta das 10h25, Petrobras ON (PETR3) recua 0,33%, a R$ 39,57, enquanto Petrobras PN (PETR4) opera estável, a R$ 36,27.