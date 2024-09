Ibovespa opera em queda e volta aos 130 mil pontos; Vale (VALE3) e grandes bancos recuam

O Ibovespa iniciou as negociações desta segunda-feira (23) em baixa e retornou ao patamar dos 130 mil pontos. Por volta das 10h23, o principal índice acionário da bolsa brasileira perde 0,44%, aos 130.487,06 pontos.

Entre os principais papéis do indicador, as ações da Vale (VALE3) estão caindo quase 1%, acompanhando a forte queda da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. Às 10h25, os papéis da mineradora perdem 0,99%, a R$ 56,78.

Além disso, as ações dos grandes bancos estão caindo em bloco e contribuindo também para a variação negativa do indicador. Por volta das 10h30, os papéis do Bradesco (BBDC4) perdem 1,63%, a R$ 14,51, enquanto Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,25%, a R$ 27,43. Já Itaú Unibanco (ITUB4) opera em baixa de 0,64%, a R$ 35,70, enquanto Santander (SANB11) registra queda de 1,59%, a R$ 29,06.

Por outro lado, as ações da Petrobras estão registrando altas consistentes nesta manhã, em linha com os ganhos da cotação do petróleo no exterior. Por volta das 10h30, Petrobras ON (PETR3) avança 1,23%, a R$ 40,19, enquanto Petrobras PN (PETR4) sobe 0,74%, a R$ 36,53.