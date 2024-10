Investir em CDB é uma boa opção para ter renda passiva?

Porém, nós temos que lembrar que o CDB cobra imposto de renda de acordo com a tabela regressiva, que começa em 22,5% e vai até o mínimo de 15%. Reduzindo 2,5 pontos percentuais a cada seis meses, tendo um limite mínimo de 15%.

Então, se você investir no CDB e for tirar um pouquinho desse capital todo mês, você vai ter incidência do imposto de renda, então você vai pagar pelo menos 22,5% de imposto de renda por cada saque que você for fazer.

Pensando em ter renda passiva, eu acho que tem outros produtos que são melhores alternativas, como os fundos imobiliários e também os FI-Infras. Em média, eles proporcionam uma rentabilidade bem próxima ao CDB e não têm incidência do imposto de renda.

Então, acho que, no final das contas, por eles pagarem dividendo mensalmente sem o imposto de renda, são uma opção mais vantajosa do que você colocar o seu capital lá no CDB e todo mês ir resgatar alguma coisa,

É importante sempre saber como funciona essa classe de ativos, quais são os riscos, mas de uma forma geral, eu consideraria os FI-Infras e também os fundos imobiliários como alternativa melhor do que o CDB. Acho que o CDB é importante para ter como reserva de emergência, mas não para você usufruir desse capital todo mês.

– Ygor Castilho, consultor na Suno Consultoria