"Sem corte de despesas, a taxa Selic pode disparar", afirma AZ Quest

Um dos maiores problemas identificados pelo economista é a falta de rigor fiscal, no qual a dívida pública já atinge níveis preocupantes e não se vislumbra a possibilidade de receitas superiores às despesas públicas.

Manoel enfatiza que, para permitir uma nova fase de cortes da taxa Selic, é imprescindível que a administração atual demonstre um compromisso firme com a austeridade financeira.

O autor sugere que o governo deve focar na redução de gastos em programas sociais, como o Abono Salarial, o Seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), como parte de sua estratégia para atingir as metas fiscais necessárias.

Cenário ruim sem corte de despesas, com taxa Selic ainda maior e dívida pública sem controle

Caso essas medidas não sejam implementadas, o cenário projetado é alarmante: a taxa Selic poderia permanecer alta, os juros reais poderiam superar 7%, e a dívida pública poderia escalar para proporções insustentáveis.

O relatório prevê da AZ Quest que, se a curva de juros de mercado prevalecer, a dívida bruta do Brasil pode alcançar 122,5% do PIB até 2032, desencadeando um ciclo de dominância fiscal que acarretaria uma crise econômica com impactos diretos na inflação e no câmbio.