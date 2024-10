Petrobras (PETR4): redução nos investimentos é positivo para dividendos, diz Itaú BBA

Nesse cenário, o Itaú BBA projeta um yield de fluxo de caixa livre (FCF) de 17,1% para 2025 (em comparação com a estimativa da casa de 16,0%) e um yield de dividendos ordinários de 12,7% (em comparação com a estimativa da casa de 11,9%).

Isso implicaria em um dividendo total de 14,6%, incluindo dividendos extraordinários da Petrobras.

Entenda a revisão nos investimentos

A Petrobras (PETR4) planeja reduzir a previsão de US$ 21 bilhões em investimentos para o ano que vem, segundo três fontes próximas às discussões que falaram à Reuters. O movimento vai na contramão das pressões feitas pelo governo para que a estatal acelere seus projetos.

A reavaliação dos investimentos para 2025 está sendo discutida como parte do novo plano estratégico da Petrobras, que abrangerá o período de 2025 a 2029, com divulgação prevista para novembro. O atual plano estratégico da estatal, que cobre o período de 2024 a 2028, inclui a previsão de US$ 21 bilhões em investimentos para 2025. No entanto, segundo uma das fontes, esse valor "não será alcançado" e a Petrobras está ajustando suas projeções para um valor mais realista.