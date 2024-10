SNME11: fundo imobiliário anuncia dividendos de 13,24% ao ano; saiba quanto

Os cotistas do fundo imobiliário SNME11 receberão R$ 0,10 por cota em outubro, conforme anúncio feito nesta terça-feira (15).

O pagamento dos dividendos acontecerá no dia 25 de outubro de 2024, mas apenas aqueles que estiverem com suas cotas em carteira até o encerramento do pregão de hoje, 15 de outubro, terão direito aos dividendos do SNME11.

Os investidores que têm direito aos dividendos receberão os valores diretamente na conta da corretora de valores, sem a necessidade de realizar qualquer ação adicional. Um dos benefícios para os cotistas é a isenção de Imposto de Renda sobre esses rendimentos, o que torna os rendimentos de FIIs algo atrativo para os investidores.

Nos últimos 12 meses, o SNME11 distribuiu um total de R$ 1,1856 por cota em dividendos, embora o fundo tenha realizado apenas 11 pagamentos de proventos até o momento.