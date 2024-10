Petrobras (PETR4): o que esperar dos dividendos?

Portanto, diz a Genial, o plano estratégico da Petrobras para 2025-2029 pode afetar negativamente o fluxo de dividendos se houver um aumento nos investimentos, especialmente em negócios fora do segmento principal de exploração e produção (E&P). Nesse cenário, a atratividade dos dividendos poderia diminuir, e o preço das ações poderia ser ajustado a partir de 2025.

As estimativas da Genial são feitas sob as seguintes premissas base:

Brent de US$73-71

US$/R$ de R$5,35-5,45

Produção 25-26E 2,8-3,0 milhões BOE/D (em linha com o guidance atual)

FUT 90%/alinhamento de preços ao PPI

Investimentos US$15-18 bilhões 2024-2025 (vs 18-21 bilhões guidance oficial)

Distribuição de dividendos regulares + alavancagem alvo 0,8x Dívida Líquida/EBITDA (vs 0,9x no 2T24).

Já um segundo cenário leva em conta 100% do investimento planejado e anunciado no PE 24-27. No cenário mais extremo (“Cenário III”), em que a Petrobras aplicaria o volume total de US$ 110 bilhões planejado, haveria ajustes no preço das ações PETR4 para refletir o novo fluxo de dividendos.