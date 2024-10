Produção da Vale (VALE3) sobe 5,5%: otimismo voltou?

No geral, o BBA afirma que a Vale apresentou um crescimento nas vendas e produção de minério de ferro, com uma redução nos preços realizados, enquanto as divisões de cobre e níquel mostraram melhorias em termos de produção. A casa tem recomendação outperform (compra) para as ações da Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 13 para as ADRs negociadas em Nova York.

Goldman Sachs

O Goldman Sachs tem uma visão levemente positiva sobre os resultados da Vale. A casa chama a atenção para o fato de que este trimestre marcou o melhor desempenho da produção de ferrosos desde o 4º trimestre de 2018, sugerindo uma recuperação operacional que pode se estender pelos próximos anos.

Os analistas afirmam que a empresa está em um processo de recuperação após desafios enfrentados desde 2019, e o mercado espera melhorias contínuas tanto operacionalmente quanto na resolução de questões, como o acordo com a Samarco.

A casa mantém recomendação de compra para as ações VALE3, apesar de terem reduzido o preço-alvo para as ADRs de US$ 15,9 para US$ 15,5. Já o Ebitda estimado para o 3T24 da Vale foi ajustado de US$ 3,9 bilhões para US$ 3,7 bilhões, em linha com os menores preços realizados de minério de ferro.

Os principais riscos para a Vale, segundo o Goldman Sachs, incluem a possibilidade de uma desaceleração maior que o esperado na economia da China, a valorização do real frente ao dólar e desafios na oferta e demanda de metais básicos, como cobre e níquel. Além disso, questões legais envolvendo a Samarco e possíveis decepções operacionais também podem impactar negativamente os resultados futuros.

BTG Pactual

O BTG é a casa que mantém a visão mais cautelosa sobre a Vale, destacando melhorias nas operações de minério de ferro, mas apontando que a área de metais básicos ainda precisa de ajustes.