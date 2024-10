Vale (VALE3): acordo por Mariana impactará dividendos?

Na última sexta-feira (18), a Vale (VALE3) informou que está considerando os termos finais do acordo sobre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, e que a discussão gira em torno dos R$ 170 bilhões. Após o anúncio, diversas casas de análise projetaram o impacto nas ações da empresa.

O Itaú BBA vê a notícia como positiva e a descreve como uma vitória para o governo, a sociedade e a empresa.

“Para a Vale, as provisões adicionais necessárias (a serem feitas nos resultados do 3º trimestre de 2024) estão estimadas em US$ 956 milhões, o que é menor do que nossa estimativa (e do consenso) de US$ 2,5 bilhões”, destaca o relatório.

Além disso, os analistas enxergam com bons olhos o possível fim de uma das maiores pendências sobre a ação da Vale nos últimos anos. Isso, segundo a casa, permitirá que a nova gestão da empresa se concentre plenamente nas estratégias operacionais de curto e longo prazo.