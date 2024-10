B3 (B3SA3) aprova R$ 1,7 bi em debêntures e revisa alavancagem

B3 (B3SA3): queda nos volumes de negociação preocupa?

A B3 (B3SA3) reportou seus dados operacionais referentes ao mês de setembro, com o volume financeiro médio diário no mercado à vista somando R$ 22,1 bilhões, queda de 1,7% frente ao mesmo período do ano passado e de 17,8% frente ao mês de agosto deste ano.

O BTG Pactual afirma que, embora já se esperasse uma queda nos volumes de ações após um agosto forte, os resultados gerais superaram as estimativas, sugerindo uma receita melhor do que o esperado para o trimestre.

Apesar do ADTV da B3 estar ligeiramente abaixo das expectativas, os volumes de OTC e custódia superaram as previsões. A ação da B3 caiu 25% no acumulado do ano, e sua diversificação de negócios oferece alguma proteção contra a volatilidade do mercado de ações.