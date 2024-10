Dividendos e novo plano da Petrobras (PETR4): o que esperar?

Os investidores estão atentos ao novo plano estratégico da Petrobras (PETR4), que será divulgado em novembro. Este será o primeiro sob a liderança de Magda Chambriard, que assumiu a presidência após a saída de Jean Paul Prates. A seguir, o Decodificador de Investimentos da Status Invest Assessoria te os possíveis reflexos para sua carteira de investimentos.

No último ano, a Petrobras havia projetado um investimento de US$ 102 bilhões até 2028, o que equivale a cerca de US$ 20,4 bilhões por ano.

O novo plano pode trazer revisões dessa projeção, especialmente com foco em como os recursos serão direcionados para projetos futuros.

Outro ponto de destaque é o limite da dívida bruta da companhia, atualmente em US$ 65 bilhões. De acordo com o CFO da petrolífera, Fernando Melgarejo, a gestão da companhia está avaliando uma possível elevação desse teto, o que poderia dar mais fôlego à estatal para financiar seus investimentos sem comprometer o fluxo de caixa.