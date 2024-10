Weg (WEGE3): resultado de concorrente traz bom indicativo

A fabricante japonesa de motores elétricos Nidec divulgou seus resultados do terceiro trimestre, e de acordo com o Itaú BBA, os números trazem um bom indicativo para a Weg (WEGE3).

Na divisão de motores comerciais, industriais e para eletrodomésticos, que é a mais comparável com a expertise da Weg, a Nidec reportou alta de 6% nas vendas do terceiro trimestre deste ano frente ao mesmo período do ano anterior, com as margens aumentando 1 ponto percentual na mesma comparação.

A melhora na rentabilidade, diz o BBA, pode estar refletindo as medidas adotadas pela Nidec nos trimestres anteriores para aumentar a eficiência, especialmente na Europa.

A empresa destacou novamente que a divisão dem otores comerciais, industriais e para eletrodomésticos está se beneficiando da demanda por geradores devido aos centros de dados de IA, o que levou a companhia a expandir sua capacidade.