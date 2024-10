Nubank (ROXO34) lança serviço de telefonia móvel

Estarão disponíveis três planos: 15GB por R$45/mês, 20GB por R$55/mês e 35GB por R$75/mês, com cobrança diretamente no cartão de crédito do Nubank.

Na fase inicial, apenas algumas funcionalidades estarão ativas, e após este período, todos os benefícios serão disponibilizados.

Os planos do NuCel incluem:

Ligações de voz ilimitadas, para chamadas locais e interurbanas;

Uso ilimitado do WhatsApp, incluindo chamadas de voz e vídeo, além de acesso sem restrições ao app do Nubank ;

; Caixinha com rendimento de 120% do CDI para valores depositados pelo cliente, limitada a R$10 mil e disponível por até um ano.

Com cobertura de 93% do território nacional e conexão 5G de alta performance, o NuCel permitirá que clientes interessados se inscrevam em uma lista de interesse via app, recebendo notificações de disponibilidade.

"O NuCel foi desenvolvido para simplificar o setor de telefonia, com planos flexíveis, transparência e autonomia que só uma plataforma 100% digital oferece. Nosso objetivo é garantir a mesma experiência e qualidade de atendimento que nossos clientes esperam do Nubank. Esse novo serviço traz ainda mais benefícios ao integrar ofertas no ecossistema Nubank”, afirma Livia Chanes, CEO do ROXO34 no Brasil.