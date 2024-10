Embraer (EMBR3): Eve recebe US$ 50 mi para 'carro voador'

Segundo Eduardo Couto, CFO da Eve, o aporte do Citi e as parcerias financeiras refletem a confiança dos investidores e garantem uma robusta capitalização, além de colocar a Eve entre as empresas de mobilidade aérea avançada com maior disponibilidade de caixa.

Recentemente, a Eve apresentou seu primeiro protótipo em escala real no Farnborough Air Show, no Reino Unido, e planeja uma série de testes abrangentes, acompanhados do desenvolvimento de um portfólio de soluções operacionais, como o software Vector para Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano. A empresa busca consolidar-se na liderança do setor, com um dos maiores backlogs da indústria e grande interesse por suas soluções de mobilidade aérea sustentável.

Embraer (EMBR3) recebe novos pedidos da Tchéquia

A Embraer (EMBR3) anunciou na última sexta-feira (25) que a República Tcheca, ou Tchéquia, encomendou dois jatos C-390 Millennium. Os valores do pedido não foram divulgados

Assim, segundo a companhia brasileira, o país europeu se torna o quarto membro da Otan a adquirir a aeronave de transporte multimissão.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Embraer ressaltou que o acordo tem como objetivo modernizar e ampliar as capacidades da Força Aérea Tcheca, permitindo a execução de diversas missões, como transporte tático, evacuação médica, combate a incêndios, gerenciamento de desastres, apoio humanitário e reabastecimento em voo.

No documento, a ministra da Defesa tcheca, Jana ?ernochová, enfatizou a importância de contar com aeronaves capazes de transportar pessoas e cargas pesadas por longas distâncias, mencionando missões de evacuação no Afeganistão e no Sudão como exemplos da necessidade dessas capacidades.