SNCI11 registra lucro de R$ 5,5 milhões e yield de 15,71% em carteira

Em setembro, o fundo imobiliário SNCI11 obteve um lucro líquido de R$ 5,5 milhões, mantendo a distribuição de R$ 1,00 por cota, de acordo com seu relatório mais recente. Com base nas condições econômicas atuais e projeções para o curto prazo, o fundo registrou um aumento modesto em seu yield all-in, que alcançou 15,71%.

A carteira do fundo permanece com uma alocação média vinculada ao IPCA + 10,01% e ao CDI + 4,70%, garantindo a continuidade das distribuições nos níveis atuais, conforme a gestora.

O SNCI11, no entanto, não ficou imune à queda do IFIX, encerrando o mês com um P/VP de 0,92. A gestora comentou que a liquidez atípica no mercado secundário, em função da venda parcial por um investidor institucional, afetou o valor das cotas, ampliando a desvalorização observada.

Em setembro, o spread médio de crédito do fundo ficou em 3,64%, ligeiramente abaixo do mês anterior, mas ainda acima de sua média histórica de 3,07%. A gestora enfatizou que esta margem de crédito é uma das mais elevadas para o fundo. Quanto à movimentação de ativos, a principal alteração foi a venda de R$ 5 milhões do CRI Copagril, reforçando a liquidez para possíveis investimentos futuros.