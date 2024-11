B3 (B3SA3) tem horário de negociação ampliado a partir desta segunda (04)

A partir desta segunda-feira, 4 de novembro de 2024, os horários de negociação dos mercados de bolsa e balcão organizado da B3 (B3SA3) serão ajustados devido ao término do horário de verão nos Estados Unidos. A mudança já havia sido anunciada pela operadora da Bolsa no dia 9 de outubro.

No mercado à vista e no fracionário, o horário de encerramento passará para 17h55, ao invés das 17h atuais, considerando a alteração do fuso norte-americano.

No mercado a termo, as negociações ocorrerão entre 10h e 18h25, enquanto o mercado de opções estará disponível das 10h05 às 17h55.

No mercado de derivativos, o horário varia conforme o ativo. Para contratos futuros, de opções e operações estruturadas referenciadas em commodities, a negociação acontecerá das 9h até 16h ou 16h20, dependendo do ativo. Para contratos referenciados em índices de ações, o horário será das 9h até entre 18h e 18h30, e para contratos futuros e de opções atrelados ao dólar comercial, das 9h às 18h30.