Pelo sétimo ano consecutivo, startup gaúcha recebe reconhecimento do Top100Open Startups

Pelo sétimo ano consecutivo a Pix Force, startup com sede em Porto Alegre-RS, foi destaque no Top 100 Open Startups 2024. O ranking destaca anualmente as startups que mais se destacaram no mercado corporativo e as empresas líderes mais engajadas no ecossistema de inovação.

A Pix Force foi reconhecida como referência em Inteligência Artificial no Brasil na categoria Scale-Up, destinada a startups de estágio avançado e que mantém crescimento acelerado.

Para alcançar uma posição de TOP 10 entre as startups de Artificial Intelligence, foram necessários 110 pontos. Das startups premiadas na categoria, seis são novas em relação ao Ranking 2023.

Dentre as tendências de inovação mais exploradas entre as startups de AI destacam-se Artificial Intelligence, Big Data & Analytics e Machine Learning.