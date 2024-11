Itaú (ITUB4) atendeu às expectativas no 3T? Veja análises do balanço

Na noite desta segunda-feira (04), o Itaú (ITUB4) reportou um lucro líquido gerencial de R$ 10,675 bilhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 18,1% frente ao mesmo período do ano passado. A seguir, confira algumas análises sobre os números do banco.

Em geral, o balanço do Itaú foi visto como positivo. A maior parte das casas de análise recomendam compra para as ações ITUB4, e algumas delas colocam o papel como a top pick do setor.

O BTG Pactual, por exemplo, destacou o desempenho “excepcional” do Itaú, com ROE de 22,7%, superando as expectativas em 3%. O crescimento do banco, segundo a casa, foi impulsionado principalmente pelo segmento de varejo e pelo aumento da carteira de crédito, que teve orientação de crescimento revisada para 9,5-12,5%.

Os analistas também destacam que o banco conseguiu diminuir os NPLs iniciais e provisões, beneficiado pela recuperação de R$500 milhões do caso Americanas. A margem com clientes (NII) e a receita com seguros mostraram crescimento sólido, diz a casa, mesmo com a queda na margem de mercado (NII). O