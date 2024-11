Petrobras (PETR4): dividendos dependem dos acionistas, diz CEO

Ainda sobre esse assunto, a CEO da Petrobras complementou: está no nosso estatuto que temos que distribuir 45%, isso é certo. Qualquer lucro, fluxo de caixa livre ou valor dentro dos 45%, e que não seja necessário reter para investimentos, será distribuído”.

Com a chegada de novembro, o BTG Pactual divulgou sua nova carteira recomendada de ações com foco em dividendos para o mês, e manteve as ações da Petrobras (PETR4) no portfólio.

A casa diz ter uma visão construtiva sobre o papel, e por isso, decidiu manter a estatal em sua carteira de dividendos.

O BTG Pactual afirma que os resultados do terceiro trimestre da Petrobras devem ser relativamente fracos devido aos preços mais baixos do petróleo Brent. Mesmo assim, os analistas acreditam que o anúncio do novo plano estratégico de cinco anos da empresa vai mostrar uma relação de risco/retorno atraente.