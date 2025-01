Eletrobras (ELET3) marca AGE visando mudanças no estatuto

A Eletrobras (ELET3) anunciou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o dia 26 de fevereiro, com o objetivo de aprovar mudanças no estatuto social da companhia.

Entre as principais propostas estão o aumento de uma vaga no conselho de administração, alterações em regras de governança corporativa e a inclusão da atuação no mercado varejista de energia elétrica.

No âmbito do conselho de administração da Eletrobras, a ideia é ampliar o número de membros de nove para dez. A proposta também prevê que o número de conselheiros independentes aumente de cinco para seis, com o objetivo de garantir que os Comitês de Pessoas e Governança, Planejamento e Projetos, e Auditoria e Riscos sejam formados exclusivamente por membros independentes.

Outra alteração destacada é a redução do quórum qualificado para deliberações do conselho da Eletrobras, que passará de dois terços para maioria absoluta.