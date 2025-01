Weg (WEGE3) desaba com 'efeito DeepSeek'; entenda

Nesta segunda-feira, o AI Assistant, da DeepSeek, ultrapassou o ChatGPT em número de downloads na Apple Store, subindo ao topo do ranking de aplicativos mais baixados.

Além disso, a DeepSeek traz uma nova perspectiva sobre uma preocupação crescente em relação às tecnologias de IA: os gastos com infraestrutura, tendo em vista o alto consumo de energia por esses sistemas.

Em linha com esse cenário, as gigantes norte-americanas de tecnologia desabam na Bolsa de valores. O índice Nasdaq, por exemplo, que reúne as principais companhias desse setor em Nova York, tomba 3,42% por volta das 15h. Já os BDRs da Nvidia, uma das principais empresas do setor de microchips, tombam 16,79% a R$ 14,62 no mesmo horário.

A preocupação se estende também às fabricantes de equipamentos, como a Siemens, a Schneider e a própria WEGE3. Na avaliação da XP, contudo, ainda é cedo para avaliar os impactos concretos da nova tecnologia nessas companhias.

Fato é que, no caso da Weg, as preocupações dos investidores dizem respeito ao segmento de transmissão e distribuição (T&D), que pode ser impactado no caso de uma mudança estrutural na demanda por energia em sistemas de IA.