Juros dos EUA fica em 4,5%; como isso afeta seus investimentos?

Uma delas é acompra de títulos emitidos pelo governo dos EUA. Com os juros nos patamares atuais, os títulos de renda fixa ganham destaque, com retornos interessantes. Além disso, mesmo com a renda fixa brasileira sendo rentável com os juros a 13,25% ao ano, investir nos Estados Unidos é uma forma de proteção cambial.

Uma maneira de acessar esses títulos é por meio do investimento em ETFs (fundos de índice) de renda fixa que replicam o desempenho dos títulos americanos. Inclusive, no Brasil, há diversos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de ETFs dos EUA que oferecem uma rota acessível para esse mercado.

Outra opção de ETF de renda fixa americana é o USDB11, que replica o índice BND e dá acesso a mais de 10.000 títulos de dívida americana, com um patrimônio que supera US$ 330 bilhões.

Com uma duration intermediária de 6 anos, esse fundo não só possibilita uma alocação diversificada em renda fixa, mas também protege contra flutuações cambiais, uma vez que seus ativos são cotados em dólar.

Com um retorno acumulado de 26,91% no último ano, essa opção mostra-se atraente, especialmente para aqueles que buscam segurança, proteção cambial e rentabilidade.

Investir em títulos da dívida americana, seja diretamente ou através de ETFs, pode ser uma estratégia eficaz para diversificar portfólios e aproveitar as taxas de juros dos EUA que, atualmente, estão acima da média histórica.