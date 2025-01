SNME11 mantém patamar de dividendos e gestores comentam estratégia em ativos descontados

O SNME11 distribuiu R$ 0,115 por cota em dividendos referentes ao mês de dezembro, com rendimento mensal de 1,21% considerando o preço de fechamento da cota em R$ 9,50 no último pregão de 2024. A receita do período totalizou R$ 558 mil.

Durante uma live no canal da Suno Asset, os analistas Gerardo Azevedo e Bruno Zocchi analisaram o desempenho do fundo, destacando a resiliência da carteira e a estratégia de alocação. No mercado secundário, o SNME11 registrou uma valorização de 0,32% , resultando em um retorno total de 1,37% , considerando também a distribuição de novembro. Já o retorno patrimonial do fundo foi de -0,23% , impactado pela queda de 0,67% do IFIX no período.

Apesar do cenário desafiador, o fundo manteve um desempenho consistente e ampliou seu alfa acumulado em relação ao índice de referência. "Isso reflete a estratégia defensiva da carteira e sua menor expansão com o IFIX, permitindo ao fundo maior flexibilidade diante das oscilações do mercado", explicou Azevedo.

SNME11: desempenho e novas alocações

A receita do SNME11 em dezembro foi impulsionada por R$ 232 mil provenientes de dividendos de FIIs , um crescimento em relação ao mês anterior, refletindo novas alocações feitas no período. Além disso, o fundo registrou um ganho de capital de R$ 97 mil , oriundo da liquidação e amortização do MFAI11 .