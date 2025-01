Ibovespa fecha em queda e volta aos 126 mil pontos; Vale (VALE3) cai quase 2%

“Já os frigoríficos JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3) registram ganhos, com investidores minimizando os possíveis impactos das tarifas aplicadas pelos EUA sobre México e Canadá. Como essas empresas não possuem operações verticalmente integradas, o efeito imediato sobre suas atividades deve ser reduzido, e os preços da carne podem ser impulsionados no curto prazo“, explica Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital.

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3) aparecem entre os destaques negativos do pregão de hoje. Os papéis da mineradora recuaram 1,56%, a R$ 54,17, após a forte alta da última sessão.

Cotação do dólar hoje

O dólar hoje chegou ao décimo pregão consecutivo de queda diante do real. A moeda norte-americana recuou 0,25%, negociada em R$ 5,837 na venda e na compra. Durante o dia, a divisa oscilou entre a mínima de R$ 5,811 e a máxima de R$ 5,873.

"Aqui o dólar e bolsa caindo, mas o que está pegando hoje lá fora, é basicamente as medidas do Trump. Ele anunciou as novas tarifas para o México e Canadá e para a China a partir de amanhã. tudo isso, como a gente sempre falou, vai ter impacto nas moedas, no juro e nas commodities no mundo todo", explica Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa