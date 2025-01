O que balanço de concorrente indica sobre 4T da Weg (WEGE3)?

A casa acredita que a WEGE3 vai reportar um trimestre robusto, impulsionado por um crescimento consistente de receita e margens resilientes.

Os analistas estimam uma receita líquida de R$ 10,6 bilhões (+24% a/a; +7% t/t), EBITDA de R$ 2,5 bilhões (+33% a/a) e margem EBITDA de 22,9%. O lucro líquido projetado é de R$ 1,7 bilhão, estável em relação ao ano anterior.

A margem da empresa tem sido um ponto de atenção para os investidores, especialmente após resultados frustrantes no terceiro trimestre. No entanto, o BTG Pactual destaca que fatores como a depreciação do real, a transição para produtos de maior rentabilidade, a melhoria das margens internacionais e dinâmicas de preços devem garantir a estabilidade das margens daqui para frente.

O Itaú BBA, por sua vez, reforça que a Weg continua a se destacar como uma empresa de crescimento sustentável, com um histórico comprovado de altos retornos sobre capital investido (ROIC).

Esse diferencial justifica sua avaliação premium no mercado brasileiro, diz a casa. Considerando o atual patamar do câmbio (cerca de R$ 6,00/USD), as ações da Weg negociam a aproximadamente 29 vezes o lucro esperado para 2025, dentro de sua faixa histórica de 25-35 vezes.

A tendência de eletrificação continua sendo um dos principais vetores de crescimento da empresa, destacam os analistas, com segmentos como transformação de energia e motores eficientes se beneficiando de uma demanda crescente.

Além disso, a casa destaca que a integração da aquisição da Regal Rexnord pode continuar contribuindo positivamente para o desempenho da companhia, impulsionando margens e expandindo sua presença global.