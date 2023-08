Por que o investidor estrangeiro está fugindo da Bolsa no Brasil

Os juros americanos estão altos e devem subir mais até novembro. A taxa de juros definida pelo Federal Reserve (o banco central americano) hoje está na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, o maior patamar em 22 anos.

Todas as Bolsas do mundo saem perdendo. É o que diz Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos.

Notícias globais afastam investidores do mercado de ações

A economia chinesa patinando também aprofunda esse movimento. O setor imobiliário está em crise, e ele era grande consumidor de exportações brasileiras) e os chineses não estão gastando.

As notícias na America Latina também afastam os investidores do Brasil. O desempenho nas eleições argentinas do ultradireitista Javier Milei, a crise politica no Equador e o corte de juntos no Chile também fazem o investidor evitar o continente como um todo, diz Beyruti.

Aqui, a taxa é maior, mas não o suficiente para atrair os investidores para a Bolsa. A Selic está em 13,25%, depois do corte feito em 2 de agosto, quando estava em 13,75%. "Ela sai perdendo para os juros americanos por conta do risco e da cotação do real. Transformando dólar em real e colocando o risco na balança, o tesouro americano sai ganhando", diz William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, em Miami. O problema é que o corte da Selic no Brasil coincidiu com um momento global ruim, explica Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos.