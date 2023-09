Quanto rendem R$ 1.000 na poupança, CDB e Tesouro com a Selic a 12,75%

A expectativa de inflação para 2023 é de 4,27%. O dado é do Boletim Focus publicado pelo Banco Central em 15 de setembro. Foi esse o dado usado ao calcular o rendimento real de cada aplicação descontada a inflação. As estimativas de inflação têm caído. Com isso, mesmo com a redução da Selic, o rendimento real esperado para algumas aplicações é maior do que o previsto quando a taxa estava em 13,25%.

Quanto rendem R$ 1.000 em um ano, descontando a inflação e o imposto de renda: