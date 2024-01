Como organizar seu dinheiro para cumprir as metas de Ano-Novo

Entrada no apartamento. É interessante checar o bairro, o tamanho do imóvel e se é um apartamento na planta ou usado para estimar o valor do imóvel. Em seguida, é necessário fazer cotações em bancos, para entender qual será o montante da entrada e se as parcelas cabem no orçamento. Um passo interessante é dividir o valor da entrada pelo número de meses até a data da compra.

Pós-graduação no exterior. O primeiro passo é definir o curso e o país de destino. É importante avaliar o custo de vida local e se haverá alguma bolsa de estudo integral ou ao menos parcial para a jornada. Cursos de pós-graduação fora do país costumam pedir pagamentos trimestrais ou semestrais. Além disso, diferentes governos pedem que os estudantes tenham uma reserva de emergência. Com todas as despesas anotadas, é interessante dividir o valor estimado pelos meses até a data da entrada do visto e o início dos estudos.

