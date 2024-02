BC cortou os juros; saiba quanto rendem R$ 1.000 na poupança, CDB e Tesouro

A expectativa de inflação para 2023 é de 3,81%. O dado é do Boletim Focus publicado pelo Banco Central em 30 de janeiro. Foi esse o dado usado ao calcular o rendimento real de cada aplicação descontada a inflação. As estimativas de inflação têm caído. Isso ameniza o impacto da redução da Selic no rendimento real das aplicações.

Quanto rendem R$ 1.000 em um ano, descontando a inflação e o imposto de renda:

Poupança: R$ 39,8 (3,98%)

Tesouro Selic: R$ 49,20 (4,92%)

CDB: Entre R$ 27,70 e R$ 62,10 (de 2,77% a 6,21%)

Ainda vale a pena investir em renda fixa?

Estamos no início de um ciclo de queda de juros no Brasil e isso gera algumas incertezas nos investidores de se ainda vale investir em renda fixa. Sim, sempre vale investir em renda fixa desde que isso esteja alinhado aos objetivos. São ativos seguros, não são livres de risco, mas são os ativos de maior segurança no mercado de investimentos e têm a proteção do FGC [Fundo Garantidor de Crédito]. Pensando em estabilidade, segurança, renda fixa vai sempre valer a pena.

Felipe Izac, sócio da Nexgen Capital