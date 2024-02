Saiba qual o ativo da Bolsa que já subiu mais de 50% este ano

O que mais ajudou?

Os balanços das empresas também vieram muito positivos. No começo do mês, por exemplo. As ações da Meta (META), dona do Facebook, tiveram 21,50% de alta no dia (2) em que a companhia reportou lucro líquido US$ 14,02 bilhões, mais que o triplo do registrado no mesmo intervalo de 2022, quando relatou um resultado de US$ 4,652 bilhões.

O mesmo aconteceu com a Palantir. A empresa de software que presta serviço para o governo americano viu suas ações negociadas em Nova Iorque subirem mais de 30% na terça-feira (6) após relatar um crescimento de receita melhor do que o esperado no quarto trimestre de 2023.

Além dos resultados, a Uber também divulgou recompra de até US$ 7 bilhões de ações. Na quarta-feira (14), a empresa de transporte anunciou que teve seu primeiro lucro líquido anual desde a abertura de capital em 2019. O lucro operacional anual foi de US$ 1,1 bilhão.

A mais valorizada, a Nvdia, divulga números semana que vem. O balanço da maior desenvolvedora de chips para Inteligência Artificial sai na quarta-feira (21).

E as chinesas?

Na lista, duas empresas de educação chinesa chamam atenção. São a New Oriental Education e Tal Education Group. Focadas em reforço escolar pela internet, esse tipo de negócio vem crescendo muito na China, uma vez que os pais colocam seus filhos para estudar em casa, além das horas na escola, para garantir que eles se formem em boas universidades e tenham bons empregos no futuro.