Veja as ações da Bolsa com maior desconto: quais valem a compra?

As ações da Bolsa de Valores de São Paulo estão baratas. Os preços, de acordo com um relatório do BTG, vêm caindo desde o final de 2020. Mas este ano podem voltar a subir e já estão ensaiando uma recuperação — o que faz desse o momento certo para comprar ações.

O mercado mede se uma ação está abaixo de sua média de preço por uma equação chamada P/L. Ele é o índice Preço/Lucro de uma ação. "Como o próprio nome diz, é calculado dividindo o preço atual da ação pelo lucro por ação da companhia em 12 meses, sendo uma métrica fundamental amplamente utilizada na análise de ações", explica André Vasconcellos, vice-presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI).

Trocando em miúdos, o P/L compara o preço da ação com o quanto ela lucra. "É um parâmetro que mostra se o preço das ações está de acordo com as vendas da empresa", diz Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com.