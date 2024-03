Petrobras volta a subir depois de perder R$ 34 bi

Por que elas caíram?

Tem mais a ver com o preço do petróleo. O atual preço do barril não oferece muitos ganhos para os acionistas. Foi mais por isso que ação caiu, segundo Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank. "Muita gente ainda tinha a ação, mesmo com o preço do petróleo sem muita perspectiva de alta, por conta dos dividendos. Quando o presidente fala isso, decepciona parte deles."

Os dividendos vão mesmo diminuir?

A Petrobras informou no dia 28 que não há qualquer decisão tomada em relação à distribuição de dividendos ainda não declarados. A empresa pode fazer modificações. Mas elas precisam ser aprovadas em assembleia.

A Petrobras tem um caixa de R$ 17 bilhões. É nesse dinheiro que os investidores estão de olho, segundo Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

A expectativa é que parte desse montante fosse distribuída em forma de dividendos extraordinários. "Tem casas que estimam R$ 8 bilhões, ou R$ 7 bilhões em dividendos. Aqui a gente estima R$ 5 bilhões. O problema é que quando o Prates fala em cautela, os investidores ficam em dúvida sobre quanto pode ser essa parte a ser dividida", explica ele.