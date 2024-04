Queda no lucro faz ações da Vale caírem: é hora de vender?

Tudo isso fez o preço do minério de ferro - o produto que a Vale vende - cair. E bastante: o valor do minério de ferro refinado, em dólares, encolheu 20,2% desde 1 de janeiro, conforme dados da Elos Ayta.

As ações vêm refletindo isso. Desde o início do ano, VALE3 já perdeu 13,99% em valor, de acordo com a Elos Ayta. Segundo o Goldman Sachs, os investidores globais que gostam de comprar ações da Vale, agora estão fugindo do papel e preferindo empresas de cobre ou celulose (principalmente no caso de investidores locais brasileiros).

Por isso, alguns especialistas já esperavam essa queda no lucro e nas ações. Porém, as contas da empresa continuam "bem saudáveis", segundo Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama. "Foi bem em linha com o que a gente observou no primeiro trimestre do ano anterior", afirma ele.

E se não fosse o preço do minério?

Sem a queda do minério, a Vale teria tido um ótimo resultado. É o que diz Felipe Moura, analista da Finacap. "A queda ocorreu por conta de uma narrativa macroeconômica. Mas quando a gente olha para o balanço, a gente vê que a empresa tem um endividamento baixo e uma geração de caixa fantástica", afirma.

A geração de caixa livre foi de US$ 2 bilhões. Ou seja, esse foi o total que entrou para o caixa da empresa. Segundo a companhia, 57% se transformaram em lucro. "A projeção de geração de caixa para o restante do ano equivale a praticamente 15% do valor de mercado da companhia", diz Moura.