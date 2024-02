Uber tem primeiro lucro líquido anual desde entrada na Bolsa de NY, em 2019

A empresa americana Uber informou nesta quarta-feira (7) seu primeiro lucro líquido anual desde que suas ações começaram a ser cotadas na Bolsa de Valores de Nova York, em 2019.

A prestadora de serviços de mobilidade urbana registrou um lucro líquido de US$ 1,9 bilhão em 2023 (R$ 9,42 bilhões, na cotação atual), em comparação com o prejuízo de US$ 9,1 bilhões em 2022 (R$ 45,1 bilhões), segundo comunicado.

Esse resultado marca um feito importante para a companhia, após sobreviver a seus primeiros anos conturbados, desafiando os reguladores e acumulando prejuízos sob a batuta do ex-diretor-executivo e cofundador Travis Kalanick.