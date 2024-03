Crise: por que o grupo francês Casino vai perder o controle do Grupo Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar (GPA), companhia brasileira de distribuição, lançou um aumento de capital de R$ 704 milhões, que implicará na perda de seu controle pelo grupo francês Casino, anunciou este último nesta quinta-feira (14). Mas o que isso significa?

O grupo francês emitiu um comunicado em que explica a diminuição de sua participação, o que tem implicações em como estava a sociedade.

"Ao final da transação, o grupo Casino terá uma participação de 22,5% no capital do GPA e, portanto, não estará mais no controle da sociedade", informou o Casino em comunicado, detalhando que manterá "dois membros na junta diretora do GPA".