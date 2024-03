Superávit nominal do setor público soma R$ 22,232 bi em janeiro, revela BC

O setor público consolidado registrou um superávit nominal de R$ 22,232 bilhões em janeiro, conforme divulgação realizada nesta quinta-feira, 7, pelo Banco Central. Em dezembro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 193,430 bilhões e, em janeiro de 2023, o saldo foi positivo em R$ 46,692 bilhões.

Em 2023, o resultado foi deficitário em R$ 967,417 bilhões - 8,90% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, as contas consolidadas do País tiveram déficit nominal de R$ 991,878 bilhões - 9,06% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública.

No primeiro mês de 2024, o Governo Central registrou superávit nominal de R$ 9,651 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 14,670 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 2,089 bilhões.